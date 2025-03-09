Сийярто заявил, что декларация ЕС по Украине не имеет юридической силы

Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Декларация о помощи Украине, которую поддержали 26 стран Евросоюза, не имеет юридической силы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он сказал в программе местного радио Kossuth, передает Hirado.hu.

«То, что 26 стран выпустили политическую декларацию, — это <...> политическое мнение. Мы уже знали, что большая часть стран-членов вслед за Брюсселем голосует за войну, но мы, как часть глобального большинства, выступаем за мир», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что, согласно основному принципу внешней политики и политики безопасности ЕС, одна страна может заблокировать обязательное решение.

Ранее, 6 марта, прошло экстренное заседание Евросовета. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению ЕС общим объемом €800 млрд. Он направлен как на активизацию инвестиций в оборону самого блока, так и на укрепление боеспособности Украины.

План поддержали все 27 стран. Однако часть коммюнике, которая была посвящена конфликту на Украине, поддержали только 26 стран — Венгрия выступила против.

По данным Euractiv, позже ЕС разработал два способа обхода венгерского вето. Первый — это принять итоговое коммюнике с примечанием, что Будапешт не согласен с некоторыми выводами. Второй — опубликовать заявления от имени главы Евросовета Антонио Кошты, с которым не обязательно соглашаться всем странам — членам блока.

Декларация была опубликована только в качестве текста, ее вновь будут обсуждать на следующем саммите 20–21 марта.