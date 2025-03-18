В Киеве допустили замену Сырскому «после провала» в Курской области

Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Власти Украины рассматривают замену главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, сменить Сырского может Евгений Мойсюк, который сейчас занимает должность замминистра обороны Украины.

Гончаренко пишет, что смена главкома ВСУ обсуждается «после провала на курском направлении». Откуда получена информация, украинский депутат не объяснил.

Александру Сырскому 59 лет. В первые дни после начала российской военной операции на Украине Сырский командовал находящейся в Киеве группировкой сил. До этого он командовал Сухопутными войсками Украины. Главкомом ВСУ Сырский стал в феврале 2024 года, сменив в должности Валерия Залужного.

45-летний генерал-лейтенант Евгений Мойсюк занимает пост замминистра обороны. В период с 2019 по 2021 год он руководил Воздушно-десантными войсками Украины. Позже его назначали заместителем главнокомандующего ВСУ, когда на этой должности находился Валерий Залужный.