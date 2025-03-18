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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области на мине подорвался служебный автобус

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Белгородской области на взрывном устройстве подорвался служебный автобус. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Взрыв произошел на участке дороги в районе села Графовка.

Во время взрыва пострадали три человека — две женщины и мужчина. Все трое получили баротравмы. Их отвезли в больницу на попутных машинах. «После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство получило повреждения», — сообщил губернатор.

Ранее под обстрел попал Краснояружский район области, сообщал Гладков. По его словам, в регионе сохраняется сложная обстановка.

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Автобус Белгородская область взрыв мина
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