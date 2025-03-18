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Верующие прощаются со схиархимандритом Илием. Видео

Появились кадры прощания со схиархимандритом Илием

Верующие прощаются со схиархимандритом Илием. Видео
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В Казанском храме Оптиной пустыни проходит прощание с духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни старцем Илием (Ноздриным). Во вторник, 18 марта, в храме пройдет отпевание, его проведет сам патриарх.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер 15 марта. Он родился в 1932 году в Орловской области и изначально получил светское образование в машиностроительном техникуме. Однако вскоре он решил посвятить свою жизнь служению церкви и поступил в духовную семинарию, где и был пострижен в монашество.

На протяжении своей жизни он сыграл ключевую роль в возрождении Оптиной пустыни и был духовником для многих, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2010 году он получил сан схиархимандрита. Ему было 93 года.

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Церковь РПЦ прощание смерть
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