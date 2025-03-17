NASA назвала дату возвращения застрявших на МКС астронавтов

Американские астронавты вместо двух недель провели на МКС более полугода из-за технической неисправности, состояние их здоровье вызывало подозрения у специалистов. Они вернутся вместе с российским космонавтом Горбуновым

Фото: NASA

Космический корабль с экипажем SpaceX Crew-9 отстыкуется с МКС в 8:05 мск 18 марта, а приводнение произойдет в 00:57 следующего дня. Об этом сообщает NASA.

На Землю вернутся астронавты NASA Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также российский космонавт Александр Горбунов. Они завершают «длительную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории и вернут на Землю срочные результаты исследований», сказано в сообщении.

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года, первоначально планировалось, что они вернутся обратно 14 июня, но на корабле Starliner, разработанном компанией Boeing, возникли неисправности — утечки гелия и отказ четырех двигателей, необходимые для перемещения аппарата в космосе. Сроки возвращения астронавтов несколько раз сдвигались, после чего их перенесли на неопределенный период. Уилмор и Уильямс должны были находиться на МКС около десяти дней, но в результате их экспедиция стала одной из самых продолжительных для экипажей, не готовившихся заранее к долгосрочной миссии.

Осенью врачи обеспокоились значительной потерей веса у Уильямс. На снимках она выглядела худой и изможденной, «со впалыми щеками». «Они сильно похудела, <...> и теперь она кожа да кости», — сказал один из сотрудников NASA.

В NASA официально подчеркивали, что состояние здоровья астронавтов не вызывает опасений. «За 65 лет полетов человека в космос нам ни разу не приходилось возвращать кого-либо по медицинским показаниям», — заметил доктор Джей Ди Полк, главный специалист по здравоохранению и медицине в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Горбунов отправился на МКС в сентябре 2024 года вместе с Хейгом.