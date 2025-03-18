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В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в жилом доме

Хабиров: психологи работают с матерью погибших при пожаре в Башкирии 5 детей

В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в жилом доме
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В селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошел пожар, погибли пятеро детей и мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

По данным ведомства, в квартире на втором этаже двухэтажного дома загорелся натяжной потолок. Пожар удалось потушить соседям подручными средствами. На момент прибытия спасателей открытого огня уже не было, площадь возгорания составила 2,5 кв. м.

В результате происшествия погибли пятеро детей — девочка семи лет, две пятилетние девочки-близнецы и два трехлетних мальчика-близнеца, а также 33-летний мужчина. По предварительной информации, в момент трагедии мать находилась на работе, а с детьми был ее возлюбленный.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в квартире, где находились дети и мужчина, сработал пожарный извещатель. Его услышали и потушили огонь, но спасти людей не успели.

«С матерью детей занимаются психологи. Держим ситуацию на контроле, окажем всю необходимую помощь», — заявил Хабиров.

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В феврале в Казани, на улице Гаврилова, произошел пожар в квартире на шестом этаже 16-этажного жилого дома. Огонь охватил порядка 40 кв. м.

Во время тушения спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни и передали их врачам скорой помощи. Реанимационные мероприятия не дали результата — погибла 41-летняя женщина и 12-летняя девочка.

Из соседних квартир на этаже пожарные эвакуировали шестерых жителей, в том числе двоих детей. Людей выводили по лестнице с использованием дыхательных масок.

Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении одного из родственников погибших.

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