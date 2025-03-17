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Военная операция на Украине ,  
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Двое мужчин пострадали при атаке дронов на Белгород

Сюжет
Военная операция на Украине

Двое мирных жителя ранены в результате атаки украинских дронов на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать система ПВО.

«В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавших <...> доставили в городскую больницу», — написал он в своем телеграм-канале.

К тому же, из-за падения обломков БПЛА в поселке Комсомольский Белгородского района пробита крыша частного дома.

Гладков уточнил, что во всей Белгородской области объявили опасность атак БПЛА.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее в этот день Гладков сообщил, что атакам ВСУ подверглись шесть населенных пунктов области. Так, в селе Тишанка из-за украинского дрона была повреждена крыша соцобъекта. В районе поселка Красная Яруга из-за взрыва беспилотника посечен легковой автомобиль. Грузовая машина получила серьезные повреждения после удара по нему БПЛА в хуторе Фищево.

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Вячеслав Гладков Белгородская область БПЛА
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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