Трамп лишил детей Байдена государственной охраны

Президент США Дональд Трамп отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена — Хантера и Эшли. Республиканец написал об этом в Thuth Social.

«C сегодняшнего дня Хантер Байден больше не будет пользоваться защитой Секретной службы. Аналогично Эшли Байден, которую охраняют 13 агентов, будет вычеркнута из списка», — написал Трамп.

По его словам, Хантера охраняли 18 агентов.

Секретная служба США (USSS) является федеральным агентством, которое состоит в структуре МВД США. Ее предназначение — охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента США, а также членов их семей и их резиденций.

Обычно Секретная служба перестает охранять взрослых членов семьи президента, когда тот покидает свой пост. Только бывшие лидеры и их супруги получают пожизненную охрану.

Однако перед тем как сложить полномочия в январе, Джо Байден подписал указ о продлении охраны Секретной службы для своих взрослых детей до июля. Трамп, незадолго до отставки после первого срока, также продлил охрану Секретной службы для своих взрослых детей — Дональда Трампа-младшего, Иванки, Эрика и Тиффани — и двух их супругов на шесть месяцев, уточнила газета.

Перед тем, как уйти в отставку, Джо Байден также помиловал своего сына, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.