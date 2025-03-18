Кабмин Израиля переадресовал вопрос об отношении к Бандере на Украине

Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер переадресовал к МИДу вопрос об отношении страны к восхвалению на Украине националиста Степана Бандеры. Трансляция брифинга шла на YouTube.

Ранее «Известия» сообщила, что ее корреспонденту Никите Кулюхину запретили посещать пресс-конференции МИД Израиля после того, как журналист спросил у министра Гидеона Саара, будет ли Израиль осуждать Киев за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. Саар в ответ заявил, что не знает о сносах памятников солдатам Красной Армии на Украине или переименованиях улиц в украинских городах в честь Степана Бандеры.

Менцер заверил Кулюхина, что его не отстранят от правительственных брифингов за соответствующие вопросы. «Спасибо за этот вопрос. Нет, это свободная страна, где журналистам не запрещают задавать вопросы <...> такого никогда не было <...> в этой стране <...> свободная пресса является ключевой частью стандартов, которыми мы дорожим в этой стране», — заявил Менцер.

Он также сказал, что у него «нет никакой дополнительной информации о Бандере» и пообещал передать «вопрос в МИД, где, вероятно, смогут ответить более развернуто».

Кремль не поддержал действия Тель-Авива и призвал отменить запрет Кулюхину на участие в мероприятиях израильского МИДа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в каждой стране порядок посещения журналистами официальных мероприятий регулируется по-своему. «Мы знаем также, что журналист является не только журналистом «Известий», но также журналистом ряда местных СМИ. Поэтому там нужно уточнить, какие действуют нормы и правила», — добавил он. Песков резюмировал, что если запрет «связан только с содержанием вопроса», то «нам бы больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений».

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН; в России запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА; также запрещена в России). В январе 2024-го Минюст России внес УПА и ОУН в «перечень нацистских организаций» и признал «нацистской» их атрибутику и символику.