Кремль призвал Израиль пересмотреть отстранение журналиста за вопрос
Кремль не поддерживает практику ограничения работы журналистов и призывает Тель-Авив отменить запрет на участие в мероприятиях израильского МИДа корреспонденту «Известий» Никите Кулюхину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Ранее Кулюхин на пресс-конференции главы МИД Израиля Гидеона Саара задал министру вопрос об отсутствии осуждения с израильской стороны восхваления нацистских военных преступников на Украине.
«Если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что в каждой стране порядок посещения журналистами официальных мероприятий регулируется по-своему. «Мы знаем также, что журналист является не только журналистом «Известий», но также журналистом ряда местных СМИ. Поэтому там нужно уточнить, какие действуют нормы и правила», — добавил он.
Песков резюмировал, что если запрет «связан только с содержанием вопроса», то «нам бы больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений».
Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова выразила удивление заявлением Саара, что ему ничего не известно о героизации националиста Степана Бандеры на Украине. «То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже», — написала она.
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