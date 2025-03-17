Путин лично поздравил Белоусова с днем рождения

Андрей Белоусов перед началом российско-таджикистанских переговоров в расширенном составе (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин лично поздравил министра обороны Андрея Белоусова с 66-летием, глава оборонного ведомства присутствовал на переговорах лидеров России и Таджикистана в Кремле 17 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин провел переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

«Путин поздравил Белоусова», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Белоусов обменялся с коллегой из Душанбе Эмомали Собирзодой программой партнерства Минобороны двух государств на 2026-2030 годы. Ее подписали обе страны.

Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье радиохимика Алисы Павловны и экономиста Рэма Александровича Белоусовых. Его отец участвовал в том числе в разработке косыгинской экономической реформы в середине 1960-х годов. У министра обороны также есть младший брат Дмитрий 1972 года рождения. Дмитрий Белоусов — кандидат экономических наук, заведует лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Андрей Белоусов в 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». Долгое время занимался наукой. В конце 1990-х он консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а позже был внештатным советником у Михаила Касьянова (признан иноагентом) и Михаила Фрадкова.

С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. С 2008 по 2012 год был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития. С 2013 по 2020 год был помощником президента России по экономическим вопросам. В январе 2020 года Белоусов был назначен первым заместителем председателя правительства России. В мае 2024 года Путин предложил назначить Белоусова министром обороны, 14 мая после консультаций с Советом Федерации подписал указ о его назначении.