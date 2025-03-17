 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин лично поздравил Белоусова с днем рождения

Андрей Белоусов перед началом российско-таджикистанских переговоров в расширенном составе
Андрей Белоусов перед началом российско-таджикистанских переговоров в расширенном составе (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин лично поздравил министра обороны Андрея Белоусова с 66-летием, глава оборонного ведомства присутствовал на переговорах лидеров России и Таджикистана в Кремле 17 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин провел переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

«Путин поздравил Белоусова», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Белоусов обменялся с коллегой из Душанбе Эмомали Собирзодой программой партнерства Минобороны двух государств на 2026-2030 годы. Ее подписали обе страны.

Путин оценил вклад миллиона граждан Таджикистана в экономику России
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье радиохимика Алисы Павловны и экономиста Рэма Александровича Белоусовых. Его отец участвовал в том числе в разработке косыгинской экономической реформы в середине 1960-х годов. У министра обороны также есть младший брат Дмитрий 1972 года рождения. Дмитрий Белоусов — кандидат экономических наук, заведует лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Андрей Белоусов в 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». Долгое время занимался наукой. В конце 1990-х он консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а позже был внештатным советником у Михаила Касьянова (признан иноагентом) и Михаила Фрадкова.

С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. С 2008 по 2012 год был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития. С 2013 по 2020 год был помощником президента России по экономическим вопросам. В январе 2020 года Белоусов был назначен первым заместителем председателя правительства России. В мае 2024 года Путин предложил назначить Белоусова министром обороны, 14 мая после консультаций с Советом Федерации подписал указ о его назначении.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Таджикистан Андрей Белоусов Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Путин оценил вклад миллиона граждан Таджикистана в экономику России
Политика
Белоусов заявил о наступившем для России моменте противостояния с Западом
Политика
Киргизия и Таджикистан подписали договор об общей границе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Каковы шансы Мирры Андреевой стать первой ракеткой мираСпорт, 00:31
Мошенники начали угонять аккаунты соискателей работы через TelegramТехнологии и медиа, 00:06
Аудиторы предупредили о рисках для бюджета от роста процентных расходовЭкономика, 00:00
Счетная палата объяснила снижение доходов от налога на прибыль в регионахЭкономика, 00:00
Двое мужчин пострадали при атаке дронов на БелгородПолитика, 17 мар, 23:51
Зеленский потребовал отказаться от выдвижения условий перемирияПолитика, 17 мар, 23:45
С задержанными в Тунисе россиянами потеряли связьОбщество, 17 мар, 23:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп оценил влияние остановки помощи Украине на ее поражение под КурскомПолитика, 17 мар, 23:34
Путин лично поздравил Белоусова с днем рожденияПолитика, 17 мар, 23:15
США и Израиль предложили двум странам принять население сектора ГазаПолитика, 17 мар, 23:13
В Красноярском крае раскрыли дело об убийстве юноши из-за вырубки лесаОбщество, 17 мар, 22:42
Трамп заявил, что Иран ответит за каждый выстрел хуситовПолитика, 17 мар, 22:35
В Белом доме заявили об обсуждении территориальных уступок с КиевомПолитика, 17 мар, 22:15
Бывший игрок КХЛ погиб в 45 лет во время катания на лыжахСпорт, 17 мар, 22:04