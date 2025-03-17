Путин оценил вклад миллиона граждан Таджикистана в экономику России

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Около 1 млн граждан Таджикистана проживают и работают в России и вносят свой вклад в развитие ключевых отраслей российской экономики, отметил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который находится в России с официальным визитом.

«Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно в таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика. И вносят большой вклад в развитие российской экономики», — подчеркнул Путин по итогам переговоров (цитата по «РИА Новости»).

Предыдущие переговоры лидеров России и Таджикистана проходили в декабре 2024 года в Ленинградской области. Стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия за 2024 год.

Путин отметил развитие межрегионального сотрудничества, подчеркнув, что российские и таджикистанские регионы выстраивают прямые связи. Он также обратил внимание на работу филиалов российских вузов в Таджикистане и инициативы по расширению преподавания русского языка. В частности, с 2025 года число российских педагогов в Таджикистане вырастет с 72 до 82 человек.

Кроме того, президент России отметил конструктивное взаимодействие двух стран в вопросах международной безопасности.

Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что по итогам 2024 года Россия стала главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, а товарооборот между странами увеличился на 20%. Он также выразил намерение обсудить с Путиным вопросы региональной и глобальной стабильности.