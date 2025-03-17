Сервис Nuum отключил монетизацию
Видеоплатформа Nuum прекратила работу партнерской программы 14 марта, сообщила пресс-служба площадки.
Платные подписки перестанут действовать с 15 апреля, однако оформить новые невозможно уже с 14 марта. Пользователи смогут вывести вознаграждения до 30 мая, а чтобы упростить этот процесс, платформа снизила минимальный порог суммы с 3 тыс. до 1 руб.
Кроме этого, с 30 мая также перестанут работать личные кабинеты пользователей. После этой даты деньги можно будет вывести через техническую поддержку.
Платформа Nuum была создана МТС как аналог TikTok и YouTube. Она позволяет просматривать длинные и короткие видео, прямые трансляции и вертикальные видео.
Тестирование видеоплатформы началось с 5 декабря 2023 года. В марте 2024 года запустили партнерскую программу для блогеров: платформа показывает рекламу в горизонтальных роликах, а автор получает 55% и больше рекламной выручки.
Присоединиться к программе могли авторы, у которых больше 50 подписчиков и суммарно более пяти часов просмотров контента за последние 30 дней. Вывод денег осуществлялся без комиссии. В середине мая 2024 года МТС выделил 6 млрд руб. на развитие Nuum.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов