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Сервис Nuum отключил монетизацию

МТС MTSS ₽247 +0,22% Купить
Фото: nuum_ru / Telegram
Фото: nuum_ru / Telegram

Видеоплатформа Nuum прекратила работу партнерской программы 14 марта, сообщила пресс-служба площадки.

Платные подписки перестанут действовать с 15 апреля, однако оформить новые невозможно уже с 14 марта. Пользователи смогут вывести вознаграждения до 30 мая, а чтобы упростить этот процесс, платформа снизила минимальный порог суммы с 3 тыс. до 1 руб.

Кроме этого, с 30 мая также перестанут работать личные кабинеты пользователей. После этой даты деньги можно будет вывести через техническую поддержку.

МТС выделила ₽6 млрд на свой аналог TikTok и YouTube
Технологии и медиа
Наталья Братчикова

Платформа Nuum была создана МТС как аналог TikTok и YouTube. Она позволяет просматривать длинные и короткие видео, прямые трансляции и вертикальные видео.

Тестирование видеоплатформы началось с 5 декабря 2023 года. В марте 2024 года запустили партнерскую программу для блогеров: платформа показывает рекламу в горизонтальных роликах, а автор получает 55% и больше рекламной выручки.

Присоединиться к программе могли авторы, у которых больше 50 подписчиков и суммарно более пяти часов просмотров контента за последние 30 дней. Вывод денег осуществлялся без комиссии. В середине мая 2024 года МТС выделил 6 млрд руб. на развитие Nuum.

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