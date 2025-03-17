Aurus ответила на сообщения о будущем бывшего завода Toyota в Шушарах

Завод Toyota в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

«Аурус Моторс» размещает вакансии в различных регионах России, в том числе с возможностью дистанционной работы, чтобы более эффективно набирать сотрудников, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Указание города или региона способствует расширению возможности поиска специалистов по всей стране для более эффективного закрытия вакансий и не привязано к конкретному расположению места работы», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в понедельник, 17 марта, «Деловой Петербург» обратил внимание на то, что компания открыла на сервисе hh.ru пять вакансий в городе для места работы, под описание которого подходит бывший завод Toyota в пригородном поселке Шушары. «Аурус Моторс» ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля.

Издание сделало вывод, что завод начали готовить к расконсервации.

Российские активы японской Toyota, включая автозавод Петербурге, в марте 2023 года купила организация в области развития автомобилестроения ФГУП «НАМИ». В июле того же года городские власти запланировали развить вокруг бывшего завода индустриальный парк.

В 2024 году губернатор Александр Беглов и гендиректор «Аурус Моторс» Андрей Панков подписали соглашение о производстве на заводе автомобилей бренда Aurus.

13 марта 2025 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что производство отечественного электромобиля «Е-Нева» (e-Neva), который планировали выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах, заморозили. Проектом занималось АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».