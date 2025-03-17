Aurus ответила на сообщения о будущем бывшего завода Toyota в Шушарах
«Аурус Моторс» размещает вакансии в различных регионах России, в том числе с возможностью дистанционной работы, чтобы более эффективно набирать сотрудников, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Указание города или региона способствует расширению возможности поиска специалистов по всей стране для более эффективного закрытия вакансий и не привязано к конкретному расположению места работы», — пояснили в пресс-службе.
Ранее в понедельник, 17 марта, «Деловой Петербург» обратил внимание на то, что компания открыла на сервисе hh.ru пять вакансий в городе для места работы, под описание которого подходит бывший завод Toyota в пригородном поселке Шушары. «Аурус Моторс» ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля.
Издание сделало вывод, что завод начали готовить к расконсервации.
Российские активы японской Toyota, включая автозавод Петербурге, в марте 2023 года купила организация в области развития автомобилестроения ФГУП «НАМИ». В июле того же года городские власти запланировали развить вокруг бывшего завода индустриальный парк.
В 2024 году губернатор Александр Беглов и гендиректор «Аурус Моторс» Андрей Панков подписали соглашение о производстве на заводе автомобилей бренда Aurus.
13 марта 2025 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что производство отечественного электромобиля «Е-Нева» (e-Neva), который планировали выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах, заморозили. Проектом занималось АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».
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