В Екатеринбурге 27 подростков отравились в общежитии

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В общежитии Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) отравились 27 подростков, 20 из них госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.

«Зарегистрировано массовое заболевание — по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16–18 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист регионального Центра медицины катастроф.

Роспотребнадзор подтвердил начало расследования случаев заболевания учащихся.

По данным издания «Екатеринбург Онлайн», у подростков наблюдаются тошнота, рвота, диарея, температура, при этом некоторые из них не ели в столовой. Сейчас учебное заведение срочно перевели на дистанционное обучение из-за кишечной инфекции.

До этого в марте в Красноармейске Московской области пять детей отравились китайскими снеками неустановленной марки и попали в больницу. ТАСС писал со ссылкой на Минздрав, что речь идет о популярной китайской закуске — соевых палочках.