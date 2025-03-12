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Общество ,  
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В Екатеринбурге 27 подростков отравились в общежитии

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В общежитии Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) отравились 27 подростков, 20 из них госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.

«Зарегистрировано массовое заболевание — по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16–18 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист регионального Центра медицины катастроф.

Роспотребнадзор подтвердил начало расследования случаев заболевания учащихся.

По данным издания «Екатеринбург Онлайн», у подростков наблюдаются тошнота, рвота, диарея, температура, при этом некоторые из них не ели в столовой. Сейчас учебное заведение срочно перевели на дистанционное обучение из-за кишечной инфекции.

В Подмосковье пятеро детей отравились китайскими снеками
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Фото:mosoblproc / Telegram

До этого в марте в Красноармейске Московской области пять детей отравились китайскими снеками неустановленной марки и попали в больницу. ТАСС писал со ссылкой на Минздрав, что речь идет о популярной китайской закуске — соевых палочках.

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Теги
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