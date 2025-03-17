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Политика ,  
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Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит «Большой семерки» (G7) от премьер-министра Канады Марка Карни, сообщает France 24.

Саммит состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта на западе страны.

Телеканал со ссылкой на официального представителя правительства Канады также сообщил, что Карни разговаривал по телефону с Зеленским в выходные, подробности их разговора собеседник не уточнил.

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Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады 14 марта, писал National Post. Он сменил на этом посту Джастина Трюдо, который был премьером страны более девяти лет.

После своего вступления в должность первые зарубежные визиты Карни совершил в Великобританию и Францию.

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с бывшим премьером страны в шутку предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику. Тот выступал резко негативно. Карни накануне также сказал, что Канада никогда не будет частью США «ни в каком виде».

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Владимир Зеленский Канада «Большая семерка» саммит
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