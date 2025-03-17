Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит «Большой семерки» (G7) от премьер-министра Канады Марка Карни, сообщает France 24.
Саммит состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта на западе страны.
Телеканал со ссылкой на официального представителя правительства Канады также сообщил, что Карни разговаривал по телефону с Зеленским в выходные, подробности их разговора собеседник не уточнил.
Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады 14 марта, писал National Post. Он сменил на этом посту Джастина Трюдо, который был премьером страны более девяти лет.
После своего вступления в должность первые зарубежные визиты Карни совершил в Великобританию и Францию.
Американский президент Дональд Трамп в разговоре с бывшим премьером страны в шутку предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику. Тот выступал резко негативно. Карни накануне также сказал, что Канада никогда не будет частью США «ни в каком виде».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов