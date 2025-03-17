Сбой в петербургском «Подорожнике» объяснили внешним вмешательством
Жители Санкт-Петербурга 17 марта столкнулись с трудностями при оплате проезда с помощью мобильного приложения «Подорожник», сообщила «Фонтанка».
Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга подтвердила «Фонтанке» нарушения в работе приложения.
«Действительно, в первой половине дня наблюдались сбои в работе мобильного приложения. Проблемы были связаны с несанкционированными действиями злоумышленников, направленными на нарушение функциональности работы вычислительных ресурсов СПб ГКУ «Организатор перевозок», — сообщили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», на 17:44 мск приложение все еще работало с перебоями.
Приложение «Подорожник» для оплаты проезда на наземном транспорте и метро Санкт-Петербурга заработало 7 марта. В нем можно приобрести все виды билетов, включая месячные проездные, в дальнейшем к этому списку добавятся льготные билеты.
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