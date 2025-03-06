В Петербурге железнодорожная магистраль пройдет через исторические здания

Фото: citywalls.ru

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург пройдет через исторические склады Кокоревых в Петербурге, для ее постройки также передвинут часть домов района культурного наследия Фарфоровский пост.

Об этом ТАСС рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Некоторые объекты культурного наследия находятся на пути строительства магистрали. Это касается складов Кокоревых и Фарфоровского поста.

«В условиях плотной городской застройки любой грандиозный проект строительства транспортной инфраструктуры <...> в любом случае затрагивает какие-то объекты. По каждой из таких точек принимаются индивидуальные решения», — сказал Поляков.

Склады Кокоревых находятся на Лиговском проспекте. Это около 15 исторических двухэтажных зданий из красного кирпича. Фарфоровский пост — исторический квартал в Санкт-Петербурге, расположенный между Софийской улицей и Московской железной дорогой. В 1892 году там открыли железнодорожную станцию Фарфоровский пост Николаевской железной дороги.

За годы эксплуатации склады Кокоревых «претерпели большие изменения», а сейчас специалисты проектируют возвращение складов к их первоначальному виду.

Когда магистраль будет построена, поезда смогут заезжать прямо внутрь зданий-складов.

«Проект <...> получается очень красивым. Думаю, это порадует пассажиров. Они будут сразу погружаться в атмосферу исторического города», — заявил Поляков.

Вице-губернатор также рассказал, что строители передвинут часть домов Фарфоровского поста во Фрунзенском районе.

«При этом они [дома] не пострадают и сохранятся как исторические объекты», — заверил Поляков.

К тому же власти должны предусмотреть вопрос «по расселению домов Фарфоровского поста». «Что-то будет выкупаться, а что-то — передвигаться. Выкуп тех или иных объектов закладывается сразу в проекте. Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — сказал Поляков.

К владельцам квартир в домах на Фарфоровском посту в феврале приходили оценщики, сообщила «Фонтанка»; жители утверждают, что их интересовали лишь общие данные о квартире.

Склады Кокоревых как минимум до недавнего времени принадлежали наследникам убитого бизнесмена Бадри Шенгелия. По информации 47news, в 2023 году Людмила Шенгелия написала письмо в Минтранс с просьбой рассказать, как будут выкупать объекты. На тот момент об изъятии имущества собственникам никто не сообщил.