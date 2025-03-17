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В Дагестане микроавтобус столкнулся с тремя автомобилями, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Авария произошла на трассе вблизи села Ново-Чиркей Кизилюртовского района. ТАСС уточняет, что речь идет о 773-м км автодороги Р-217.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, они госпитализированы, рассказал собеседник агентства в оперативных службах. По его словам, один человек находится в тяжелом состоянии, 13 — в средней и легкой степени тяжести.

Ранее в понедельник, 17 марта, в Калужской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погиб один человек — водитель микроавтобуса, он скончался на месте. В момент аварии внутри маршрутки находились 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, некоторые из них получили травмы.