В Брюсселе подумают над финансированием «Радио Свобода» вместо США

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз рассмотрит возможность финансирования организации «Радио Свобода» (признано Минюстом иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России) вместо США, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, передает Reuters.

Она также назвала организацию «маяком демократии».

«Печально слышать, что США прекращают финансирование <...>. Можем ли мы прийти со своим финансированием, чтобы <...> заполнить пустоту, которую оставляют США? Ответ на этот вопрос <...> не автоматический», — сказала Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Радио Свобода» работает с 1950 года. Оно начало вещание в коммунистических странах Восточной Европы, а с 1953-го и в СССР. Штаб-квартира Radio Free Europe / Radio Liberty находится в Праге.

Накануне «Радио Свобода» (признано иноагентом) и радио «Голос Америки» (также признано Минюстом России иноагентом) приостановили работу из-за прекращения финансирования США.

Возможность продолжения работы «Радио Свобода» странами ЕС ранее рассмотрел также глава МИД Чехии Ян Липавский. Он заявил, что намерен обсудить этот вопрос со своими коллегами из стран ЕС.