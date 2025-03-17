В Белоруссии за шпионаж приговорили японца
Минский городской суд приговорил гражданина Японии Наканиси Масатоси к семи годам лишения свободы за «агентурную деятельность». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.
Обвиняемого осудили по ст. 358–1 Уголовного кодекса Белоруссии.
По версии следствия, подданный Японии с 2018 по 2024 год, находясь в Белоруссии, сотрудничал со спецслужбой, органом безопасности и разведкой иностранного государства (Японии), что было сопряжено с действиями, «заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности» республики.
Масатоси отправят в исправительную колонию в условиях усиленного режима. Помимо этого его оштрафуют на 21 тыс. белорусских (581 тыс. российских) рублей.
Мужчину задержали 4 сентября. Его заподозрили в сборе и передаче Японии разведывательной информации военного характера, в том числе о перемещении войск и военной техники, ситуации «на южном направлении» и др. По данным телеканала «Беларусь-1», за шесть лет он сделал 9 тыс. фотографий пограничной с Украиной территории.
Кроме того, по версии КГБ, мужчина «отрабатывал задания по вербовочному изучению белорусских граждан, имеющих доступ к государственным секретам».
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