В Белоруссии за шпионаж приговорили японца

Наканиси Масатоси (Фото: Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»)

Минский городской суд приговорил гражданина Японии Наканиси Масатоси к семи годам лишения свободы за «агентурную деятельность». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Обвиняемого осудили по ст. 358–1 Уголовного кодекса Белоруссии.

По версии следствия, подданный Японии с 2018 по 2024 год, находясь в Белоруссии, сотрудничал со спецслужбой, органом безопасности и разведкой иностранного государства (Японии), что было сопряжено с действиями, «заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности» республики.

Масатоси отправят в исправительную колонию в условиях усиленного режима. Помимо этого его оштрафуют на 21 тыс. белорусских (581 тыс. российских) рублей.

Мужчину задержали 4 сентября. Его заподозрили в сборе и передаче Японии разведывательной информации военного характера, в том числе о перемещении войск и военной техники, ситуации «на южном направлении» и др. По данным телеканала «Беларусь-1», за шесть лет он сделал 9 тыс. фотографий пограничной с Украиной территории.

Кроме того, по версии КГБ, мужчина «отрабатывал задания по вербовочному изучению белорусских граждан, имеющих доступ к государственным секретам».