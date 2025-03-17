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Общество ,  
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В городах Дагестана обнаружили тушки мертвых пеликанов

Жители разных городов республики Дагестан стали находить тушки погибших пеликанов, сообщает пресс-служба минприроды республики в телеграм-канале.

«Побывали на месте и взяли пробы биологического материала, включая образцы крови и органов птиц, для определения причины их гибели», — говорится в сообщении.

По мнению некоторых экспертов, пеликаны могли умереть из-за истощения организма. Водоемы в тех районах, где обитают птицы, были долгое время покрыты льдом, из-за чего они не могли добыть себе пищу, считают эксперты.

Точная причина будет известна после исследования биоматериалов.

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Фото:Иван Высочинский / ТАСС

В середине марта 2021 года в Кизлярском районе Дагестана экоактивисты также нашли мертвыми краснокнижных кудрявых пеликанов. 18 марта того же года Минприроды России сообщило, что во время осмотра Каспийского моря в устье канала Старый Бахтемир нашли 35 мертвых птиц.

Директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов в качестве причин тогда назвал три версии — птичий мор, отравление, замерзание. Кроме того, могло быть большое скопление птиц, предположил тогда Гапизов.

В Дагестане живут всего два вида пеликанов — розовый и кудрявый.

Кудрявый пеликан — гнездящаяся перелетная птица, в народе называемая «баба-птицей». Занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы, охота на кудрявого пеликана запрещена.

Розовый пеликан также занесен в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

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Дагестан птицы гибель животных Минприроды
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