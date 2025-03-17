El Pais узнала о проблемах с ВНЖ 65 оппозиционеров из России в Испании

Барселона, Испания (Фото: David Ramos / Getty Images)

Власти Испании отказываются предоставить вид на жительство (ВНЖ) 65 оппозиционным активистам из России. Об этом сообщила газета El Pais.

Оппозиционеры приехали в Испанию по гуманитарным визам после того, как испанские дипломаты заверили их в скором получении ВНЖ. Тем не менее спустя несколько месяцев их статус так и не был определен, в связи с чем россияне обвиняют МИД Испании в невыполнении обещаний.



Источник El Pais в Министерстве иностранных дел Испании опроверг наличие таких договоренностей и подчеркнул, что единственным возможным вариантом для россиян является подача прошения о предоставлении убежища. При этом источники газеты не приводят подробностей того, по чьей инициативе была осуществлена помощь российским оппозиционерам и почему она была приостановлена.

Также миграционная служба Испании отклонила несколько заявок на резидентство по гуманитарным основаниям, назвав доказательства угрозы безопасности при возвращении в Россию недостаточными. Из 14 человек, подавших заявление, восемь уже получили отказ.

Авторы материала подчеркивают, что из-за своего неопределенного правового статуса россияне не могут официально устроиться на работу, арендовать жилье на длительный срок или уехать из Испании.