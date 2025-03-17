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Мажоритарный владелец «М.Видео» предоставил компании заем на ₽8,5 млрд

Фото: Павел Головкин / ТАСС
Фото: Павел Головкин / ТАСС

Компания «КэпиталГард», владельцем которой является основной акционер «М.Видео-Эльдорадо» Билан Ужахов, выделил группе заем на 8,5 млрд руб. Соответствующая информация была опубликована в «Центре раскрытия корпоративной информации».

Заем выдан сроком до марта 2030 года. Процентная ставка за каждый календарный день пользования будет определяться как 10% значения ключевой ставки ЦБ, но не менее 2% годовых. «Заем предоставляется на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и/или пополнение оборотных средств», — следует из сообщения.

Таким образом, «М.Видео-Эльдорадо» частично раскрыла, за счет чьих средств будет увеличен капитал компании. Ранее, 14 марта, компания заявила о планах докапитализации на 30 млрд руб. Механизм и сроки докапитализации, как и имена тех, кто предоставил средства, не раскрывались. В сообщении лишь упоминалось, что «первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд руб. уже поступили в компанию» и что в компании «произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте».

«КэпиталГард» владеет 53,63% акций «М.Видео-Эльдорадо» с июля 2024 года. До февраля этого года Билан Ужахов являлся также гендиректором компании.

В конце января «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже сети. По словам одного из собеседников издания, компания уже провела аудит и обсуждала возможную сделку с Промсвязьбанком (ПСБ). В самой «М.Видео-Эльдорадо» заявляли, что не комментируют слухи. При этом в нынешней докапитализации группы ПСБ, как заявлял РБК его представитель, не участвует.

Докапитализация должна помочь «М.Видео-Эльдорадо» значительно сократить долговую нагрузку, объяснял РБК старший аналитик Aspring Capital Степан Горбунов. На конец первого полугодия чистый долг компании составлял 79,3 млрд руб. против 83,4 млрд руб. годом ранее. Процентные расходы на фоне роста ключевой ставки при этом выросли до 20 млрд руб. в год.

Привлечение заемных средств не увеличит долговой нагрузки, так как привлекаемые деньги планируется направить на рефинансирование существующей задолженности, считает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он также обратил внимание на то, что средства привлекаются по очень низкой ставке — 10% от ключевой, но не менее 2% — это предполагает снижение процентных расходов, отметил он. Формат финансирования посредством займа при этом не предполагает размывания акционерного капитала, что является позитивным моментом для миноритариев. «По остальному объему ожидаемого финансирования стоит дождаться новостей от компании, формат может измениться», — отметил Пучкарев.

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Александр Ситюков Александр Ситюков
«М.Видео» торговые сети «Эльдорадо»
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