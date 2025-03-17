Умер народный художник Адыгеи Феликс Петуваш
Народный художник Адыгеи, член Союза художников СССР и заслуженный художник России Феликс Петуваш умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.
«Печальная весть пришла сегодня — скончался наш земляк, выдающийся адыгский художник Феликс Петуваш. Он немного не дожил до своего 77-летия», — отметил глава региона.
С творчеством Феликса Петуваша связаны различные направления в адыгской живописи, графике и иллюстрировании книг, а многогранный талант автора проявлялся в мозаичных панно и коллажах на тему адыгской мифологии и нартского эпоса, добавил Кумпилов.
Феликс Петуваш родился 5 мая 1948 года в Майкопе. Получил образование в Москве: окончил среднюю школу при Государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, а затем Московское высшее художественно-промышленное училище (ныне — МГХПА имени С.Г. Строганова).
После учебы Петуваш вернулся в Майкоп, где занимался графикой, исполнял офорты и делал авторские мозаичные панно.
В 1979 году организовал Союз художников Адыгеи, на протяжении долгого времени был его председателем. Кроме того, художник помогал молодым живописцам, формировал базу художественного искусства в регионе.
Лауреат Государственной премии, удостоен золотой медали Российской академии художеств.
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