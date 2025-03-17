Покупатели сверхдешевых билетов в Пхукет проиграли иск к «Аэрофлоту»

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Более 60 человек не получат компенсацию за аннулированные авиакомпанией «Аэрофлот» билеты на Пхукет (Таиланд), коллективный иск к компании отклонил Пресненский суд в Москве.

«В удовлетворении требований иска лица, действующего в интересах группы <...>, к ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» <...> отказать», — говорится в документах, передает ТАСС. Всего с иском обратились 63 человека.

По данным материалов, 19 октября 2023 года пассажиры приобрели авиабилеты на рейс Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. Через несколько дней, с 21 по 22 октября, авиакомпания уведомила пассажиров об аннулировании билетов из-за некорректной цены за билет в связи с технической ошибкой на сайте. Авиакомпания пообещала вернуть деньги.

Истцы направили коллективную досудебную претензию об отказе от договора. Они попросили выплатить компенсацию за разницу в цене билета. Некоторые пассажиры получили компенсацию, всего суд частично удовлетворил не менее десяти исков.

В октябре 2023 года в продаже у авиакомпании «Аэрофлот» появились дешевые билеты на рейсы на Пхукет из Екатеринбурга. Телеграм-канал Vandrouki тогда сообщил о билетах в формате «туда — обратно», например, по 6,5 тыс. и 20 тыс. руб.

Спустя несколько дней покупатели получили письма от «Аэрофлота» с информацией об аннулировании недорогих билетов в связи с тем, что дешевые билеты были проданы «по техническим причинам» некорректно.

«Аэрофлот» предложил скидку 30% от текущей цены авиабилетов и пообещал зачислить дополнительные мили в бонусной программе. Воспользоваться скидкой можно было только в течение шести дней — с 21 по 27 октября.

Билеты на прямой рейс из Екатеринбурга на Пхукет на 30 октября 2023 года при попытке покупки во вторник, 24 октября 2023 года, на сайте перевозчика тогда выходили по цене от 49,5 тыс. руб. в одну сторону.