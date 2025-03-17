Шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой в Москве

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Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы на северо-востоке Москвы, сообщил столичный депздрав.



«В результате шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.



Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила в своем телеграм-канале, что утечка воды на Полярной улице локализована.





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