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Шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой в Москве

Шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой в Москве
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Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы на северо-востоке Москвы, сообщил столичный депздрав.

«В результате шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила в своем телеграм-канале, что утечка воды на Полярной улице локализована.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

По данным телеграм-канала Shot, по указанному адресу произошел прорыв трубы с кипятком. Телеграм-канал утверждает, что 50-летняя женщина, которая шла по тротуару в момент прорыва трубы, получила ожоги. Позже в Shot появилась информация о двух пострадавших.

Кроме того, Госавтоинспекция Москвы рекомендовала водителям объезжать участок рядом с местом ЧП,

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