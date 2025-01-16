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В школе в Уфе прорвало трубу с горячей водой

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В образовательном центре Уфы прорвало трубу с горячей водой, сообщает «Башинформ» со ссылкой на управление гражданской защиты города.

Авария произошла на втором этаже здания. Последствия ЧП устранили за полчаса, в результате никто из учащихся не пострадал. Агентство не уточнило, в каком именно учебном центре возникли неполадки в трубопроводе. «АиФ — Уфа» пишет, что трубу прорвало в школе № 10 им. Анатолия Хохлова.

По информации телеграм-канала «112», ремонт на месте продолжался около часа. Судя по опубликованному телеграм-каналом видео, несколько детей, находившихся в туалете в момент прорыва, намокли, помещение залило горячей жидкостью коричневого цвета.

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В конце ноября в Красносельском районе Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате пострадали три человека, у них диагностировали легкие ожоги ног.

В нескольких домах по улице Маршала Захарова после ЧП временно ограничивали водоснабжение, также в этом районе приостанавливали движение автомобилей. Участок, на котором произошла авария, входит в список мест для реконструкции.

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