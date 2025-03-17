Отпевать схиархимандрита Илия будет патриарх Кирилл

Схиархимандрит Илий (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Отпевание схиархимандрита Илия в монастыре Оптина пустынь совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил в своем телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«18 марта отпевание новопреставленного схиархимандрита Илия во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — говорится в сообщении.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) скончался 15 марта. Как сказано на официальном сайте Русской православной церкви, он родился в 1932 году в Орловской области. В 1958 году Илий окончил машиностроительный техникум в Серпухове, после учебы попал по распределению в город Камышин Волгоградской области.

Там он принял решение посвятить жизнь служению Церкви, поступил в духовную семинарию Саратова, после продолжил образование в Ленинградской духовной семинарии. Во время обучения митрополитом Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с именем Илиан.

В конце 1980-х годов направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал в монастыре старческое служение. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита. Илий был духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни.