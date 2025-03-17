Австралийская компания договорилась с Китаем о поставках СПГ на 15 лет
Австралийская энергетическая компания Woodside подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Китай с China Resources Gas, сообщает Reuters.
Согласно условиям договора, Woodside будет поставлять в Китай около 600 тыс. т СПГ ежегодно в течение 15 лет начиная с 2027-го.
В австралийской компании отметили, что это стало первым самостоятельным долгосрочным соглашением Woodside с китайским покупателем и первым случаем, когда China Resources Gas взяла на себя обязательства по закупке СПГ на 15 лет.
По итогам 2024 года, Австралия расположилась на первом месте среди стран — поставщиков СПГ в Китай (26,19 млн т), далее идут Катар (18,34 млн т) и Россия (8,3 млн т). Последняя в прошлом году увеличила объем поставляемого Китаю СПГ на 3,3%.
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