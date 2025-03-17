СК возбудил дело из-за смерти подростка после издевательств сверстников
По факту смерти подростка в Сарпинском районе Республики Калмыкия возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«В Сарпинском районе обнаружено тело несовершеннолетнего. По данному факту следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что над 14-летним мальчиком длительное время издевались школьники, один из фактов издевательств был снят на видео и распространен среди сверстников.
Телеграм-канал Baza утверждает, что подростка звали Артем, над ним регулярно издевались старшеклассники. После того как видео с издевательствами попало в Сеть, по данным Baza, мальчик покончил с собой.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов