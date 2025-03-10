В Якутске пропавшего четыре дня назад подростка нашли в подъезде

Фото: Руслан Яроцкий / Global Look Press

В Якутске нашли 13-летнего подростка, пропавшего четыре дня назад, сообщила пресс-служба управления МВД по Якутии в телеграм-канале.

С заявлением о пропаже мальчика в полицию 6 марта обратилась его мать. По словам женщины, в тот день около 18:00 по местному времени он вышел гулять и перестал выходить на связь.

10 марта мальчика нашли в подъезде одного из домов.

В МВД отметили, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), ранее он неоднократно уходил из дома.

«Ребенок будет передан родителям. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится профилактическая работа», — добавили в ведомстве.

2 марта девочка-подросток, состоящая на учете в ПДН, пропала во Владивостоке. Спустя три дня ее удалось найти. В полиции тогда также отметили, что ребенок не впервые уходит из дома.