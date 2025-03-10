В Якутске пропавшего четыре дня назад подростка нашли в подъезде
В Якутске нашли 13-летнего подростка, пропавшего четыре дня назад, сообщила пресс-служба управления МВД по Якутии в телеграм-канале.
С заявлением о пропаже мальчика в полицию 6 марта обратилась его мать. По словам женщины, в тот день около 18:00 по местному времени он вышел гулять и перестал выходить на связь.
10 марта мальчика нашли в подъезде одного из домов.
В МВД отметили, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), ранее он неоднократно уходил из дома.
«Ребенок будет передан родителям. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится профилактическая работа», — добавили в ведомстве.
2 марта девочка-подросток, состоящая на учете в ПДН, пропала во Владивостоке. Спустя три дня ее удалось найти. В полиции тогда также отметили, что ребенок не впервые уходит из дома.
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