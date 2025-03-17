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Общество ,  
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Суд вынес приговор подростку за угон автомобиля с гибелью пассажира

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Суд признал 16-летнего жителя Москвы виновным по делу об угоне автомобиля, при котором погиб один из пассажиров, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Несовершеннолетний признан виновным по ч. 3 ст. 166 УК — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), причинившее особо крупный ущерб.

Он приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы в воспитательной колонии.

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По данным следствия, 11 августа 2024 года на улице Адмирала Лазарева юноша проник в салон каршерингового автомобиля и начал движение по городу, не имея прав для управления автомобилем.

В машине также находились четверо его несовершеннолетних знакомых. На улице Южнобутовской он попал в ДТП, в результате которого погиб пассажир.

Приговор не вступил в законную силу.

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