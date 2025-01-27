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Военная операция на Украине ,  
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Наемник ВСУ из Грузии получил в ДНР пожизненное заключение

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Военная операция на Украине

Наемник ВСУ из Грузии получил в ДНР пожизненное заключение
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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и убившего троих российских военнослужащих. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Как следует из материалов дела, на тренировочной базе в Киеве Берианидзе получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и освоил навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами, военной техникой. Также он обучился тактике и способам ведения боевых действий. Для участия в военных действиях Берианидзе снабдили оружием и специальным снаряжением.

По версии следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Берианидзе убил в ходе стрелкового боя троих российских военных. Также он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.

По данным Генпрокуратуры России, Берианидзе получил наемническое вознаграждение, эквивалентное более 4,7 млн руб. 

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В 2024 году в России заочно вынесли более 50 приговоров воевавшим на стороне ВСУ иностранным наемникам. Всего к уголовной ответственности по ст. 359 Уголовного кодекса (наемничество) привлечены более 750 человек. Это граждане Грузии, Молдавии, Франции, прибалтийских республик, США, подданные Швеции, Великобритании, Северной Ирландии и других государств.

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