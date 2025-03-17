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Умерла получившая премию Каннского фестиваля актриса Эмили Декенн

Умерла призер Каннского кинофестиваля, актриса Эмили Декенн
Эмили Декенн
Эмили Декенн (Фото: Anthony Ghnassia / Getty Images)

Бельгийская актриса, обладательница серебряного приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Эмили Декенн скончалась в возрасте 43 лет после борьбы с редкой формой рака, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети Х.

В октябре 2023 года актриса сообщила, что страдает от адренокортикальной карциномы (рака надпочечников). Смерть актрисы также подтвердили семья и агент актрисы.

«Эмили Декенн покинула нас после болезни. <...> Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить. Мои соболезнования ее семье и друзьям», — написала министр.

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Актриса получила приз Каннского кинофестиваля 1999 года за лучшую женскую роль за участие в фильме «Розетта». Там она сыграла молодую и импульсивную девушку Розетту, которая живет со своей матерью-алкоголичкой и делает все возможное, чтобы найти работу. На момент получения приза Декенн было 17 лет.

Всего актриса сыграла в более чем 50 фильмах, в том числе, «Мистер Блейк к вашим услугам», «Напарник», «До свидания там, наверху» и других.

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Каннский кинофестиваль актриса Франция Бельгия
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