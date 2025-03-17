Матвиенко встретилась в Баку с президентом Азербайджана

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в рамках официального визита в страну, сообщает «Сенат.информ».

Издание отметило, что во время разговора Матвиенко обратила внимание на межрегиональное сотрудничество двух стран.

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится с официальным визитом в Азербайджане 16–17 марта. В программе визита — встречи с руководством страны и азербайджанскими парламентариями, а также заседание комиссии по сотрудничеству парламентом двух стран.

Накануне Матвиенко встретилась с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Они обсудили вопросы по увековечиванию памяти о национальном лидере Азербайджана, дважды Герое Социалистического Труда Гайдаре Алиеве. Обе стороны отметили важность состоявшейся недавно закладки монумента Гайдара Алиева в Москве, в сквере у посольства Азербайджана.