В МГУ начали расследование из-за скрывавшей два года туберкулез студентки

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая туберкулеза у студента Московского государственного университета (МГУ), сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

«В адрес учебного заведения 27 июня 2024 года выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета», — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор поручил провести дезинфекцию по месту учебы зараженного студента и по месту жительства в общежитии.

«В настоящее время проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации как по месту учебы, так и по месту жительства с проведением камерной дезинфекции», — добавили в ведомстве.

Случай туберкулеза был выявлен у студента магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ на прошлой неделе, сообщила РБК пресс-служба факультета.

Там также отметили, что вуз провел полный комплекс противоэпидемических мер: проведена дезинфекция помещений, определен круг контактных лиц и организовано медицинское наблюдение за ними. «Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — подчеркнули в университете.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» узнал, что студентка, у которой обнаружили туберкулез, в течение двух лет ходила на занятия, жила в общежитии и никому не рассказывала о своем заболевании. По словам однокурсников заболевшей, женщина выглядела болезненно и часто кашляла на занятиях.

О том, что студентка больна, другие учащиеся узнали 27 июня, когда женщина попала с пневмонией в больницу, где и обнаружили туберкулез. «Она не проходила ни диагностику, ни лечение. Преподаватели игнорировали ее вид и кашель два года», — рассказала одна из однокурсниц заболевшей.