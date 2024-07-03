 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МГУ начали расследование из-за скрывавшей два года туберкулез студентки

Роспотребнадзор начал расследование из-за случая туберкулеза в МГУ

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая туберкулеза у студента Московского государственного университета (МГУ), сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

«В адрес учебного заведения 27 июня 2024 года выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета», — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор поручил провести дезинфекцию по месту учебы зараженного студента и по месту жительства в общежитии.

«В настоящее время проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации как по месту учебы, так и по месту жительства с проведением камерной дезинфекции», — добавили в ведомстве.

В Туве воспитатель детского сада заразила туберкулезом девятерых детей
Общество
Фото:Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Случай туберкулеза был выявлен у студента магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ на прошлой неделе, сообщила РБК пресс-служба факультета.

Там также отметили, что вуз провел полный комплекс противоэпидемических мер: проведена дезинфекция помещений, определен круг контактных лиц и организовано медицинское наблюдение за ними. «Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — подчеркнули в университете.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» узнал, что студентка, у которой обнаружили туберкулез, в течение двух лет ходила на занятия, жила в общежитии и никому не рассказывала о своем заболевании. По словам однокурсников заболевшей, женщина выглядела болезненно и часто кашляла на занятиях.

О том, что студентка больна, другие учащиеся узнали 27 июня, когда женщина попала с пневмонией в больницу, где и обнаружили туберкулез. «Она не проходила ни диагностику, ни лечение. Преподаватели игнорировали ее вид и кашель два года», — рассказала одна из однокурсниц заболевшей.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
новости МГУ туберкулез Роспотребнадзор расследование
Материалы по теме
Минздрав уточнил число заразившихся туберкулезом от воспитательницы детей
Общество
Гинцбург заявил, что новую вакцину от туберкулеза испытают в 2025 году
Общество
В России выросла заболеваемость туберкулезом и гепатитом среди детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
В Дагестане анонсировали решение о локальном запрете никаба Политика, 02:38
Байден объяснил провальные дебаты фразой «чуть не уснул» Политика, 02:11
Советница президента Сирии попала в реанимацию после ДТП Политика, 01:58
В МГУ начали расследование из-за скрывавшей два года туберкулез студентки Общество, 01:45
Орбан раскрыл реакцию Зеленского на предложение о прекращении огня Политика, 01:19
Белый дом заявил, что Байден не принимал лекарств в день перед дебатами Политика, 00:59
Суперкомпьютер оценил шансы на победу сборных на Евро-2024 Спорт, 00:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Федерация бокса пожаловалась прокуратуре на оскорбление российского бойца Спорт, 00:21
Бывший директор НИИ «Роскосмоса» получил пять лет колонии Общество, 00:17
Нидерланды и Турция вышли в 1/4 финала. Что произошло на Евро Спорт, 00:15
У гипермаркета в Тюмени произошла стрельба Общество, 00:10
Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне Бизнес, 00:00
ФАС признала необоснованной жалобу на закупку дженерика против ВИЧ Бизнес, 00:00
В России в июне ускорились темпы падения цен на жилье Недвижимость, 00:00