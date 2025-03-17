В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

Фото: Ed Ram / Getty Images

Аварийные отключения света ввели в Полтавской области на Украине, сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владимир Когут.

«Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе», — написал он.

Когут отметил, что специалисты ведут работы по восстановлению энергоснабжения.

Через несколько после минут сообщения Когута в Полтавской области отменили воздушную тревогу, которая длилась почти 11 часов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.