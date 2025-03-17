В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
Аварийные отключения света ввели в Полтавской области на Украине, сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владимир Когут.
«Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе», — написал он.
Когут отметил, что специалисты ведут работы по восстановлению энергоснабжения.
Через несколько после минут сообщения Когута в Полтавской области отменили воздушную тревогу, которая длилась почти 11 часов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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