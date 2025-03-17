В Москве водителям посоветовали пересесть на автобусы из-за снегопада
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал московским водителям использовать городской транспорт. Сообщение организации опубликовал столичный департамент транспорта.
В ЦОДД отметили, что в городе идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы. Там призвали водителей быть внимательными за рулем.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Особенно будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах», — говорится в сообщении.
В столичном дептрансе добавили, что к вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москву вернулась «мини-зима, землю припорошило снегом, а облака ослабили мартовские морозы». На опорной метеостанции ВДНХ минувшей ночью была зафиксирована температура минус 0,7 градуса. По области разброс температур был от минус 1,6 градуса в Можайске до минус 10,7 градуса в Серебряных Прудах.
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