В Москве водителям посоветовали пересесть на автобусы из-за снегопада

Фото: Алена Кондюрина для РБК

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал московским водителям использовать городской транспорт. Сообщение организации опубликовал столичный департамент транспорта.

В ЦОДД отметили, что в городе идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы. Там призвали водителей быть внимательными за рулем.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Особенно будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах», — говорится в сообщении.

В столичном дептрансе добавили, что к вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москву вернулась «мини-зима, землю припорошило снегом, а облака ослабили мартовские морозы». На опорной метеостанции ВДНХ минувшей ночью была зафиксирована температура минус 0,7 градуса. По области разброс температур был от минус 1,6 градуса в Можайске до минус 10,7 градуса в Серебряных Прудах.