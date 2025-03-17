В Думе предложат поднять штрафы должностным лицам за нарушения в ЖКХ

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Пояснительную записку к документу изучило «РИА Новости».

В частности, штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов депутаты предлагают увеличить с 4-5 до 20-30 тыс. руб., при повторном нарушении — до 30-50 тыс. руб. Такие же санкции будут предусмотрены за несвоевременное размещение информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.

Основанием для ужесточения санкций стали жалобы жильцов, говорится в документе.

В феврале в России начался эксперимент по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ. Теперь жителей регионов с «высоким уровнем цифровой зрелости» уведомляют через «Госуслуги» обо всех этапах судебного разбирательства из-за задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Во время эксперимента отслеживают долги за оплату квартир, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капитальный ремонт. При этом поставщики услуг ЖКХ могут обратиться в ГИС ЖКХ и передать информацию о просроченных задолженностях. Система, в свою очередь, формирует пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд.