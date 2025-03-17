Ученый напал на коллег на отделенной базе в Антарктиде
На южноафриканской антарктической исследовательской базе Sanae IV один из ученых напал на своих коллег. Его обвинили в запугивании и сексуальном насилии, пишет The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа.
По его словам, между руководителем исследовательской группы и одним из ученых произошла словесная перепалка, после чего последний напал на своего начальника.
«Вы можете себе представить, каково это — находиться в тесноте, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал политик. Он добавил, что исследователи проходят психосвидетельствование перед отправкой в Антарктиду из-за суровых условий работы.
По словам Джорджа, ученым, которые приехали на базу изучать антарктический климат, предстоит провести здесь еще как минимум десять месяцев из-за экстремальных погодных условий.
Письмо с Sanae IV с просьбой о спасении пришло на прошлой неделе, в нем было указано, что нападавший представляет угрозу для всей команды, а его поведение «вызывает глубокую тревогу» — он угрожал убить одного из коллег и был обвинен в сексуальном насилии над другим исследователем.
Sanae IV — южноафриканская база в Антарктиде. Средняя температура воздуха зимой составляет минус 23 градуса, а скорость ветра может достигать 60 м/c. Тамнаходятся в том числе эксперты в области метеорологии, медицины и инженерии.
В 2017 году сообщалось, что «нестабильный» член команды на острове Мэрион со сковородой напал на коллегу на кухне и нанес ущерб его комнате с помощью топора.
Как объяснил ученый Алан Чемберс, который в прошлом году совершил лыжную экспедицию к Южному полюсу, исследователи на станциях испытывают острое одиночество и фактически заперты с одними и те ми же людьми на протяжении от полугода до года. «Я думаю, что с психологической точки зрения это приводит к тому, что все становится более ярким. Здесь все белое — нет ни цвета, ни шума, ничего, что можно было бы счесть нормальным, поэтому поведение каждого, включая ваше собственное, усиливается, и мелочи становятся значимыми», — рассказал Чемберс.
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