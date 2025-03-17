В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы
Депутат Европарламента (ЕП) Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть Франции статую Свободы, пишет Die Welt.
«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique («Общественное место»).
Глюксманн сторонник помощи Украине, прежде неоднократно критиковал администрацию США за «сближение с Россией».
Статуя Свободы находится в Соединенных Штатах на острове Свободы, к юго-западу от Манхэттена. Ее изготовили во Франции. 225-тонная статуя в разобранном виде отправилась в Нью-Йорк в 1885 году, в следующем году ее открыли. Национальным памятником статуя стала 15 октября 1924 года.
Идею монумента предложил Эдуард Рене Лефевр де Лабулэ, который воодушевился победой аболиционистов в гражданской войне в США 1861–1865 годов.
Читайте РБК в Telegram.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов