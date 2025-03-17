Депутат Европарламента (ЕП) Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть Франции статую Свободы, пишет Die Welt.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique («Общественное место»).

Глюксманн сторонник помощи Украине, прежде неоднократно критиковал администрацию США за «сближение с Россией».

Статуя Свободы находится в Соединенных Штатах на острове Свободы, к юго-западу от Манхэттена. Ее изготовили во Франции. 225-тонная статуя в разобранном виде отправилась в Нью-Йорк в 1885 году, в следующем году ее открыли. Национальным памятником статуя стала 15 октября 1924 года.

Идею монумента предложил Эдуард Рене Лефевр де Лабулэ, который воодушевился победой аболиционистов в гражданской войне в США 1861–1865 годов.