В Саудовской Аравии более 50 человек задержали за «аморальные действия»
В Саудовской Аравии задержали более 50 человек, подозреваемых в «безнравственными действиях», в том числе десятки иностранцев. Об этом пишет газета Financial Times.
Задержанные подозреваются, в частности, в проституции и попрошайничестве. «Десятки иностранцев арестовали за «аморальные действия» в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек», — говорится в материале.
Закон вступил в силу еще в 2019 году, однако наследный принц Мухаммед бин Салман приказал создать подразделение для борьбы с «безнравственными действиями» недавно.
Так, саудовское МВД в прошлом месяце сообщило о работе специального подразделения для борьбы с «преступлениями, которые нарушают права личности, ущемляют основные свободы, гарантированные законами шариата и правовой системой Королевства, или каким-либо образом ущемляют человеческое достоинство».
Авторы статьи отметили, что в ближайшие годы королевство «будет находиться под пристальным вниманием», поскольку готовится к проведению чемпионата мира по футболу в 2034 году и стремится привлечь иностранные инвестиции. В то же время аналитики считают усиление контроля попыткой властей «упредить критику со стороны правозащитных групп и западных держав».
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