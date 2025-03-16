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Политика ,  
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Лидер оппозиционной партии в Румынии написала письмо Путину

Лидер партии «S.O.S. Румыния» Шошоакэ отправила Путину письмо
Диана Шошоакэ
Диана Шошоакэ (Фото: Vadim Ghirda / AP / ТАСС)

Глава оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ отправила письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

В своем послании она попросила не придавать значения «враждебным жестам» со стороны Бухареста, совершаемым под покровительством НАТО и Евросоюза.

«Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС, поскольку оно не представляет волю румынского народа», — говорится в письме.

Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что упомянутые организации навязывают Румынии участие в украинском конфликте.

Кроме этого, в документе политик упомянула об исторических претензиях Румынии к Украине. Возвращение этих территорий, как считает Шошоакэ, следует рассмотреть в будущих мирных переговорах.

КС Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборах
Политика
Сторонники кандидата в президенты Кэлина Джорджеску&nbsp;у здания Центрального избирательного бюро, 7 марта 2025 года в Бухаресте, Румыния

В Румынии 4 мая пройдут очередные президентские выборы. По словам политика, ее кандидатуру неоднократно отклоняли.

Изначально голосование состоялось в ноябре 2024 года. Тогда победил независимый оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску, однако в декабре результаты выборов аннулировали из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию.

В середине февраля президент Румынии Клаус Йоханнис, занимавший этот пост с декабря 2014 года, на фоне угроз объявления ему импичмента сложил свои полномочия.

Через месяц, в начале марта, депутаты ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Джорджеску. Позднее это решение подтвердил Конституционный суд Румынии. Его заявку на участие в выборах также неоднократно отклоняли.

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