Замглавы МЧС попал в ДТП в Тульской области
На трассе в Тульской области в аварию попал заместитель главы МЧС Роман Курынин, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась», — говорится в сообщении.
По ее данным, его отправили в Донецкую народную республику (ДНР) с рабочим визитом. В ДТП Курынин попал на обратном пути в Москву.
Во время рабочего визита Курынин, в частности, затронул вопросы службы сотрудников МЧС в условиях специальной военной операции. Он также осмотрел несколько подразделений ведомства, посетил Авдеевку, где проверил расположения пожарно-спасательных частей.
Помимо ДНР Курынин также посетил Запорожскую, Херсонскую области и Луганскую народную республику.
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