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Военная операция на Украине ,  
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Замглавы МЧС попал в ДТП в Тульской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Курынин
Роман Курынин (Фото: МЧС России)

На трассе в Тульской области в аварию попал заместитель главы МЧС Роман Курынин, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась», — говорится в сообщении.

По ее данным, его отправили в Донецкую народную республику (ДНР) с рабочим визитом. В ДТП Курынин попал на обратном пути в Москву.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Во время рабочего визита Курынин, в частности, затронул вопросы службы сотрудников МЧС в условиях специальной военной операции. Он также осмотрел несколько подразделений ведомства, посетил Авдеевку, где проверил расположения пожарно-спасательных частей.

Помимо ДНР Курынин также посетил Запорожскую, Херсонскую области и Луганскую народную республику.

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