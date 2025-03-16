В Калининграде простились с Героем России Чебневым, чье тело нашли на Курщине

В Калининграде прошла церемония прощания с Героем России Чебневым

Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебнёвым в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде (Фото: Александр Архипов / ТАСС)

В воскресенье, 16 марта, в Калининграде прошла церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым, которых погиб во время обороны Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Вечная слава калининградцу, настоящему Человеку, Герою России Сергею Чебневу. Увековечим его имя в наших сердцах. Назовем улицу города его именем», — написал он в своем телеграм-канале.

Прощание прошло в Доме офицеров Балтийского флота. По данным пресс-службы организации во «ВКонтакте», захоронение пройдет на Военно-мемориальном кладбище «Курган славы» в поселке Медведевка.

Сергей Чебнев погиб 18 августа 2024 года в возрасте 45 лет. Он был командиром батальона, который в начале августа того же года держал оборону села Малая Локня Суджанского района во время наступления украинских военных на регион. Село находится в 13,5 км от границы с Украиной.

Тело Чебнева нашли 10 марта 2025 года в Малой Локне, которая была освобождена за день до этого.

Президент Владимир Путин 6 марта вручил медаль «Золотая звезда» Героя России Ольге Чебневой, вдове офицера, а врио губернатора региона Александр Хинштейн пообещал увековечить имя Чебнева в Малой Локне и Курчатове.