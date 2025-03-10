Хинштейн пообещал увековечить имя Героя России Чебнева в Курской области

Сергей Чебнёв (Фото: Правительство Курской области)

Имя погибшего в Курской области Героя России Сергея Чебнева, тело которого 10 марта нашли в селе Малая Локня, увековечат в этом населенном пункте и Курчатове, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Обязательно увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага», — написал он в своем телеграм-канале.

Сергей Чебнев был командиром батальона, который в начале августа 2024 года держал оборону села Малая Локня Суджанского района во время наступления Вооруженных сил Украины на регион (село находится в 13,5 км от границы с Украиной). Он погиб 18 августа в возрасте 45 лет.

Тело офицера нашли 10 марта 2025 года в Малой Локне, которая была освобождена накануне. Его достали из-под завалов здания в районе женской исправительной колонии общего режима — ИК-11. Именно в этой колонии российские военные держали оборону в начале августа 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» Героя России Ольге Чебневой, вдове российского офицера.