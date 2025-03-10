 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн пообещал увековечить имя Героя России Чебнева в Курской области

Хинштейн пообещал увековечить имя Героя России Чебнева, найденного на Курщине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей&nbsp;Чебнёв
Сергей Чебнёв (Фото: Правительство Курской области)

Имя погибшего в Курской области Героя России Сергея Чебнева, тело которого 10 марта нашли в селе Малая Локня, увековечат в этом населенном пункте и Курчатове, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Обязательно увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага», — написал он в своем телеграм-канале.

Тело Героя России Чебнева, погибшего в Курской области, нашли около Суджи
Политика
Сергей&nbsp;Чебнёв

Сергей Чебнев был командиром батальона, который в начале августа 2024 года держал оборону села Малая Локня Суджанского района во время наступления Вооруженных сил Украины на регион (село находится в 13,5 км от границы с Украиной). Он погиб 18 августа в возрасте 45 лет.

Тело офицера нашли 10 марта 2025 года в Малой Локне, которая была освобождена накануне. Его достали из-под завалов здания в районе женской исправительной колонии общего режима — ИК-11. Именно в этой колонии российские военные держали оборону в начале августа 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» Героя России Ольге Чебневой, вдове российского офицера.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Александр Хинштейн Курская область Сергей Чебнев Малая Локня Курчатов Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Тело Героя России Чебнева, погибшего в Курской области, нашли около Суджи
Политика
Путин вручил звезду Героя России вдове погибшего под Курском офицера
Политика
Российская армия освободила 32 населенных пункта в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 18:07
Люксовый комплекс «Времена года» на Кутузовском выставили на торгиБизнес, 20:59
Маск заявил о «масштабной кибератаке» на X после сбоевПолитика, 20:49
Российский стрелок проиграл украинцу в борьбе за золото чемпионата ЕвропыСпорт, 20:47
Главком ВСУ заявил о «маневре на рубежи обороны» в Курской областиПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Спецпосланник Трампа заявил об извинениях от ЗеленскогоПолитика, 20:28
«Трактор» одержал самую крупную победу над «Ладой» в КХЛСпорт, 20:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемая в убийстве сына жительница Перми объяснила свой поступокОбщество, 20:23
Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборахИнвестиции, 20:16
Алавиты в Сирии: история, численность, районы проживанияБаза знаний, 20:06
Тренера сборной Норвегии отстранили после жульничества с формойСпорт, 20:03
Рубио ответил на вопрос о дате встречи Путина и ТрампаПолитика, 19:55
Дания заявила о готовности отправить миротворцев на УкраинуПолитика, 19:51
Почему новые этнические чистки в Сирии чувствительны для РоссииПолитика, 19:46