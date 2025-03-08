Вышка связи получила повреждения из-за атаки дрона в Запорожской области

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Вышка сотовой связи и два ветрогенератора получили повреждения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«Враг предпринял попытку атаковать Васильевку, применив беспилотник, повреждена вышка сотовой связи. В Приазовском районе в результате атаки со стороны противника повреждены два ветрогенератора», — говорится в сообщении.

По словам замглавы региона, жертв и пострадавших нет.

ВСУ также несколько раз атаковали беспилотниками Каменку-Днепровскую, отметил Тицкий. «Осколками повреждены жилой дом и фасад здания недействующего учреждения. Зафиксировано возгорание гражданского автомобиля и здания кафе», — написал он.

В начале февраля украинская армия нанесла удар беспилотниками по двум школам в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. О пострадавших не сообщалось. В тот же период украинский беспилотник атаковал школьный автобус, в результате чего пострадали пятеро детей.