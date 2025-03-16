Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
Российские военнослужащие нанесли поражения объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также местам производства и хранения беспилотников в 151 районе Украины, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, удары наносились «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией».
В ночь на 16 марта воздушная тревога действовала в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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