Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам и складам дронов на Украине

Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражения объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также местам производства и хранения беспилотников в 151 районе Украины, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, удары наносились «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией».

В ночь на 16 марта воздушная тревога действовала в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.