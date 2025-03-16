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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам и складам дронов на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражения объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также местам производства и хранения беспилотников в 151 районе Украины, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, удары наносились «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией».

В ночь на 16 марта воздушная тревога действовала в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях, а также подконтрольных Киеву территориях ДНР.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Россия Украина Минобороны аэродром беспилотники Военная операция на Украине
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