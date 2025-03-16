В РПЦ назвали место прощания с духовником патриарха Кирилла
Церемония прощания и отпевания духовника патриарха Кирилла и всея Руси Кирилла, схиархимандрита Илии (в миру Алексей Ноздрин), который умер на 94-м году жизни, состоится 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
Траурная процессия состоится во Введенском ставропигиальном мужском монастыре «Оптина пустынь» в Калужской области.
Схиархимандрит Илий умер 15 марта в возрасте 93 лет. В монастыре не назвали причину смерти священнослужителя.
Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х годов он направился в качестве духовника в Оптину пустынь, восстанавливающуюся после 65-летнего запустения. Там он прослужил в качестве духовника в течение 20 лет.
В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2010 года был возведен в сан схиархимандрита.
В июле 2021 года священнослужитель переболел коронавирусом.
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